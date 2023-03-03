3 марта в Нью-Дели министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам повестки РА-ЕС. Обоюдно была отмечена важность размещения миссии гражданского мониторинга ЕС в Армении, которая с 20 февраля официально начала свою деятельность.

Были упомянуты вопросы региональной и международной безопасности. Арарат Мирзоян представил Жозепу Боррелю последние развития в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Коснувшись гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся вследствие блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость разблокирования Лачинского коридора без предварительных условий в соответствии с положениями заявления от 9 ноября 2020 года. В этом контексте была отмечена и важность активного участия международного сообщества, чтобы Азербайджан выполнил решение Международного суда ООН по снятию блокады, имеющего обязательную юридическую силу.