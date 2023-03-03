Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Болгария Галабу Доневу по случаю Национального праздника.

«Ваше превосходительство!

От имени Правительства Республики Армения и от себя лично от всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Болгарии с Национальным праздником — Днем освобождения!

Высоко ценю нынешний уровень отношений с Болгарией и придаю важность дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, представляющих двусторонний интерес.

Уверен, что совместными усилиями мы будем способствовать укреплению традиционно дружественных армяно-болгарских отношений на благо наших народов.

Придаем важность содействию Болгарии в дальнейшем развитии партнерства Армения-ЕС, а также реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Болгарии-мира и процветания!».