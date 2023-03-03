В условиях блокировки Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, сегодня, 3 марта, при посредничестве и в сопровождении Международного Комитета Красного Креста 9 пациентов Республиканского медицинского центра Министерства здравоохранения Республики Арцах с опухолевыми заболеваниями и патологиями, требующими неотложных хирургических вмешательств, были перевезены в специализированные медицинские центры Армения.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение министерства, 7 пациентов, которые были направлены на лечение в Армении в рамках госзаказа, вместе с сопровождающими вернулись в Арцах.

В медицинских учреждениях, находящихся в ведении МЗ Арцаха, по-прежнему приостановлены плановые операции.

В отделении неонатологии и реанимации МЦ «Аревик» находится 1 ребенок.

В ЗАО «Республиканский медицинский центр» в реанимационном отделении находятся 8 пациентов, из них 2 в критическом состоянии.

На сегодняшний день при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста из Арцаха в Армению перевезено в общей сложности 144 пациента.