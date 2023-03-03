Республики Армения Никол Пашинян провел рабочий завтрак с членами группы дружбы Бундестага Германия-Южный Кавказ во главе с председателем группы Йоганном Давидом Вадефулом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, Никол Пашинян отметил важность последовательного развития сотрудничества между парламентариями Армении и Германии, в том числе и на международных площадках. Он отметил, что сотрудничество с Германией в различных направлениях, включая политическое и экономическое сотрудничество, имеет ключевое значение для правительства РА.

Йоганн Давид Вадефул сообщил, что в ближайшее время они планируют посетить регион и также придал важность укрепления межпарламентских связей с Арменией.

На встрече обсуждались двусторонние отношения, развития на Южном Кавказе и гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, в преодолении которого была отмечена важность последовательного внимания и реакции международного сообщества. Также была подчеркнута необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения, принятого Международным судом ООН по разблокировке Лачинского коридора.