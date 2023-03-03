В Нью-Дели завершилась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи, состоявшейся в рамках международного форума «Raisina Dialogue», стороны подчеркнули актуальность активизации усилий по всем направлениям урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями по региональным вопросам. Подчеркнута актуальность активизации усилий по всем направлениям для урегулирования армяно-азербайджанских отношений, в соответствии с договоренностями между руководителями России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года», — сообщает дипведомство РФ.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации также сообщили, что министры обсудили и актуальные вопросы двусторонней повестки.

«Сопоставлены подходы к стимулированию сотрудничества на международных площадках в рамках общих интеграционных союзов», — добавили в МИД России.

Как сообщает МИД России, переговоры прошли в атмосфере дружбы и доверия, достигнута договоренность о дальнейших контактах по дипломатической линии.