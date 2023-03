Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал несколько ложных и абсурдных заявлений относительно работы Мецаморской АЭС, продолжая распространять тезис, что Мецаморская АЭС представляет угрозу для всего региона.

Алиев заявил, что АЭС работает по старым технологиям и имеет много технических проблем. Он также выразил обеспокоенность тем, что Армения якобы занимается незаконной продажей некоторых ядерных материалов, произведенных на Мецаморской АЭС.

Эти заявления президент Азербайджана сделал во время встречи с директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Мариано Гросси, забыв, однако, что несколько месяцев назад Рафаэль Гросси был в Армении, посетил Мецаморскую атомную электростанцию, а после визита дал положительную оценку на своей странице в Twitter безопасности на АЭС.

«Экономика Армении зависит от Мецаморской атомной электростанции, и Международное агентство по атомной энергии будет продолжать предлагать свое содействие, чтобы помочь станции поставлять низкоуглеродную энергию безопасным и надежным образом. Я рад видеть реформы безопасности, проведенные в Мецаморе, я впечатлен самоотверженностью его преданного персонала», — написал Гросси на своей странице в Twitter.

Armenia's economy relies on Metsamor NPP, and @IAEAorg will continue to offer support, to help the plant provide low-carbon energy safely and securely. Pleased to see the safety and security improvements made to Metsamor and impressed with the commitment of its dedicated staff. pic.twitter.com/fSVKc3IThd