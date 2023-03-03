Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в рамках конференции «Raisina Dialogue»обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, создавшуюся в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и отключения электроэнергии.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении, в ходе обсуждения была подчеркнута необходимость разблокирования Лачинского коридора и выполнения Азербайджаном достигнутых договоренностей по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Также коснулись вопросов, связанных с урегулированием армяно-азербайджанских отношений, демаркацией и безопасностью границ, разблокированием всех экономических и транспортных связей в регионе и с нагорно-карабахской проблемой.

В ходе встречи министры иностранных дел затронули и другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.