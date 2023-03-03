Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян посетили резиденцию Президента Федеративной Республики Германии, где встретились с Президентом Федеративной Республики Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой Эльке Бюденбендер.

Как стало известно «Арменпресс» из распространенного аппаратом премьер-министра сообщения, после церемонии встречи премьер-министр Пашинян и госпожа Акопян сделали запись в книге почетных гостей, после чего премьер-министр Армении имел частную беседу с президентом ФРГ, а госпожа Акопян с Эльке Буденбендер.

Встреча Премьер-министра Армении и Президента ФРГ продолжилась в расширенном составе.

Никол Пашинян и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-германского сотрудничества. Упоминалось о развитии сотрудничества в политической и экономической сферах. В этом контексте было отмечено активное сотрудничество правительств двух стран.

Президент ФРГ выразил готовность содействовать укреплению двусторонних связей и подчеркнул важность реформ, направленных на развитие демократии в Армении.

Никол Пашинян подробно рассказал о процессе институциональных реформ и отметил, что демократия имеет стратегическое значение для правительства Армении.

Собеседники затронули процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Г-жа Анна Акопян и Эльке Буденбендер отметили активную деятельность дам глав государств в разных направлениях.

Супруга президента ФРГ акцентировала внимание на развитии сферы дуального образования и реализуемых в этом направлении планах, представив подробности о шагах, предпринимаемых в Германии.

Супруга премьер-министра отметила, что фонд «Мой шаг» также реализует программы в сфере дуального образования.

Подчеркнута важная роль женщин в установлении и укреплении мира. В этом контексте госпожа Акопян пригласила Эльке Буденбендер на международный саммит «Роль женщин в продвижении демократии, мира и безопасности», который состоится в Ереване в этом году.