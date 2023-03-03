В последнее время политический диалог между Арменией и Германией был очень активным. После визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Германию состоится очередной визит председателя НС.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Германии Виктор Енгибарян, говоря о визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Германию.

«В целом в последнее время политический диалог между Арменией и Германией был очень активным. В начале года в Германию с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел. А визит премьер-министра подчеркивается тем, что после визита министра иностранных дел политический диалог идет уже на более высоком уровне. Затем последует визит председателя НС в ФРГ», — сказал Енгибарян.

По словам посла, это свидетельствует об активизации отношений во всех сферах, от экономической до политической, в том числе в плане многостороннего сотрудничества с ЕС.

В ходе визита премьер-министра Армении в Германию обсуждался ряд вопросов.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с Федеративной Республикой Германия в ряде новых секторов экономики, например, сектор возобновляемой энергетики, сектор «зеленого водорода». В ближайшее время Армения и Германия реализуют ряд программ по изменению климата. И это в первую очередь будет способствовать экономическому росту Армении и активизации экономических отношений с Германией», — сказал посол.

По словам Енгибаряна, визит премьер-министра, естественно, носит и политический характер, учитывая проблемы безопасности, существующие сегодня в Армении и регионе. «И в этом смысле мы надеемся, что Германия будет участвовать в продвижении региональной стабильности», — подчеркнул посол.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 марта прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В рамках визита Пашинян также встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.