Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов Союза офицеров Арцахского резерва.

Как стало известно «Арменпресс» из пресс-релиза аппарата президента Арцаха, по просьбе участников встречи глава страны представил военно-политическую обстановку вокруг Республики Арцах, касающуюся состоявшейся 1 марта встречи с представителями Азербайджана при посредничестве командования российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе.

Президент отметил, что на всех состоявшихся до сих пор встречах, в том числе и 1 марта, обсуждались исключительно технические, гуманитарные и инфраструктурные вопросы.

«Переговоры о статусе Арцаха могут проходить только в международно признанном формате и через реализацию права народа Арцаха на самоопределение», — сказал президент, подчеркнув, что власти республики придерживаются положений основных документов и основного закона Республики Арцах.

Президент также ответил на другие вопросы, интересующие офицеров резервной армии.