Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян 3 марта принял руководителей Европейской конфедерации бокса (EUBC), прибывших в Армению в преддверии молодежного чемпионата Европы, который состоится в апреле, с целью ознакомления себя с инфраструктурой и процессом организационной работы.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения МОНКС, во встрече приняли участие генеральный секретарь EUBC Риа Рамнарин, руководитель турнира EUBC Драголюб Радович, технический делегат Виорел Сима, а также представители Федерации бокса Армении.

Заместитель министра МОНКС приветствовал представителей EUBC в Армении и заверил, что делается все для того, чтобы предстоящий в Ереване молодежный чемпионат Европы прошел на самом высоком уровне.

«Для нас это очень важный турнир. Я думаю проблем не будет. У нас уже есть опыт проведения подобных турниров. Будьте уверены, все будет хорошо и с точки зрения безопасности, и с организацией. Мы готовы с честью принять представителей всех тех стран, которые хотели бы приехать в нашу страну», — сказал Карен Гилоян.

Менеджер турнира EUBC Драголюб Радович подчеркнул, что, учитывая высокий уровень чемпионата Европы среди взрослых, прошедшего в мае 2022 года в Ереване, можно не сомневаться, что юношеский турнир также пройдет гладко.

«В прошлом году все было действительно здорово. Нас очень впечатлил как высокий уровень организации, так и инфраструктура, условия безопасности, созданные для участников. Я уверен, что и на этот раз у тебя все получится», — сказал Радович.

В рамках трехдневного визита в Армению делегаты EUBC также планируют побывать в Олимпаване и в недавно построенной гостиничной части Олимпийского колледжа, посетить бывший спортивный комплекс «Мика», где пройдет чемпионат. По словам заместителя министра ОНКС, спорткомплекс будет полностью готов к проведению турнира в плане инфраструктуры.

Регистрация на молодежный чемпионат Европы еще открыта. По оценкам представителей EUBC, в чемпионате, который пройдет в Ереване, скорее всего, примут участие более 300 боксеров.

Молодежный чемпионат по боксу пройдет с 23 апреля по 4 мая в бывшем спорткомплексе «Мика».