По инициативе делегации Армении в ОБСЕ в повестку дня заседания Постоянного совета ОБСЕ 2 марта был внесен вопрос «Решение Международного суда относительно Лачинского коридора», в ходе обсуждения которого делегации многих страны выступили с речами, подчеркнув абсолютную необходимость исполнения решения суда.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе заседания постоянный представитель Армении про ОБСЕ Армен Папикян обстоятельно коснулся решения Международного суда ООН, в котором Суд констатировал непосредственную опасность нанесения непоправимого ущерба правам армян в рамках международной конвенции о «Ликвидация всех форм расовой дискриминации» и обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и товаров через Лачинский коридор в обоих направлениях.

Армен Папикян также отметил, что Суд полностью отклонил ходатайство Азербайджана о принятии неотложных мер, отвергнув тем самым ложное заявление Азербайджана против Армении о минах.

Посол подчеркнул, что неотложные меры Международного суда носят юридически обязывающий характер, однако Азербайджан до сих пор не прекратил блокаду Лачинского коридора. Армен Папикян отметил, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, на протяжении уже почти 80 дней. Азербайджан также перекрыл подачу электроэнергии и регулярно перекрывает подачу газа. В результате армяне Нагорного Карабаха стоят на грани гуманитарной катастрофы. При этом Азербайджан на самом высоком уровне заявляет, что может снять блокаду для всех желающих покинуть Нагорный Карабах. Это не что иное, как медленно реализуемая политика этнических чисток и вопиющее игнорирование выполнения решения Международного суда.

Посол Папикян особо отметил, что, несмотря на непрекращающиеся претензии Азербайджана, Суд в своем решении явно использовал термин «Нагорный Карабах». В своем решении Суд подтвердил принцип универсальности прав человека, которые должны строго соблюдаться повсеместно, независимо от политического статуса проживания людей.

Высоко оценив четкие заявления ряда организаций и стран относительно решения Международного суда, он также подчеркнул необходимость надлежащего участия ОБСЕ в урегулировании гуманитарного кризиса в зоне ее ответственности.