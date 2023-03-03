Международная компания «ЭкоСерт», под постоянным контролем которой находятся виноградарческие и винодельческие программы Армении, предоставила компании Армения Вайн лизенцию на продажу органических вин в США.

На сегодняшний день общая площадь органических виноградников Армения Вайн составляет 75 гектаров, на которых выращивают 11 европейских сортов винограда.

«Армянский терруар идельно подходит для органического виногрдарства». Именно это убеждение главного консультанта- винодела компании — Жана-Батиста Сула стало началом пути органического виногрдарства в объятиях армянского терруара, на который встала компания Армения Вайн. Сегодня этот пусть является устойчивой и перспективной отраслью в Армении.

Уже в начале года компания получила одну из наиболее ожидаемых и важных достижений. Виногрданики компании удачно прошли новый этап европейского контроля и получили сертификат «USDA organic» от компании «Экосерт», который соответствует всем стандартам США.

Органическое виноделие – динамически развивающаяся отрасль на мировом рынке. В 2022 году на мировом рынке реализовали более 1 милиарда бутылок органического вина, что составляет 3,6% доли вина на мировом рынке. В тройку лидеров органического виноградарства и воноделия входят Франция, Испания и Италия.

Благодаря сухому климату и большому количеству солнечных дней природа Армении создает благоприятные условия для органического виноделия.

Исключение химических припаратов и грамотное использование ресурсов матушки-природы возможны только благодаря изменению мышления, самоотверженной работе, применению международных стандартов и новейших технологий, которые компания приобрела много лет назад обратила в реалность весь процесс органического виноделия.

Это большая ответственность не только перед природой, за здоровье потребителя, но и ответственность за винодельческие традиции, завещанные нашими предками. Компания также заботится о естественном существовании животных в органической среде.

Собранные с органических виноградников Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Танат, Мальбек, Сира, Пти Вердо, Совиньон Блан, Мускат Оттонель, Коломбар уже доказали свою конкурентоспособность на международном рынке, привезя на родину золотые и серебрянные медали с престижных соревнований.

Армения, в лице компани Армения Вайн, получила уникальную возможность с гордостью представить свою продукцию на крупнейших рынках США и Евросоюза. Органическое вино «Бионэ» — первое в своем роде, которое уже можно реализовать в Соединенных Штатах Америки и в странах Евросоюза.

Органическое виноделие – это не только эталон престижа, но и философия в формате человек-природа.