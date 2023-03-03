Республике Армения зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев кори.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, больные госпитализированы. Эксперты оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Сейчас проводятся мероприятия по выявлению источника заражения пациентов и недопущению дальнейшего распространения вируса.

Напомним, корь – острое вирусное заболевание с высокой контагиозностью, для которого характерны сыпь, сухой кашель, высокая температура и др. Инфекция передается воздушно-капельным путем», — говорится в сообщении.

Лучшим и наиболее эффективным способом профилактики кори является вакцинация.

Минздрав призывает всех, у кого нет хотя бы двух прививок от кори, обратиться в местную поликлинику и сделать прививку.