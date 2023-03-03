Находящийся в Нью-Дели министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 3 марта на полях 8-й международной конференции «Диалог Райсина» провел встречу с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян коснулся достижений в рамках демократических реформ в Армении, и в этом контексте подчеркнул важность постоянной поддержки партнеров Армении.

Стороны обменялись мнениями по повестке дня партнерства Армения-ЕС. В контексте установления стабильности в регионе двусторонне была подчеркнута важная роль долгосрочной гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении, решение о ее размещении было принято в Совете ЕС в период председательства Швеции.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы международного и регионального значения. Министр Мирзоян представил своему коллеге последние развития в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В этом контексте министр иностранных дел Республики Армения подчеркнул необходимость принятия мер по выполнению решения Международного суда ООН от 22 февраля о применении неотложных мер в отношении Азербайджана.

Собеседники коснулись также вопросов сотрудничества между Арменией и Швецией, подчеркнув важность взаимных визитов на высоком уровне и развития сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях.