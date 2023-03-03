Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с комментарием в связи с нарушением Азербайджаном режима прекращения огня.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в комментарии говорится:

“2 марта и в ночь со 2-го на 3-е марта подразделения вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на оккупированных территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Республики Арцах, нарушили режим прекращения огня, установленный Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Решительно осуждаем провокации азербайджанской стороны, совершенные сразу после очередной встречи между представителями Республики Арцах и Азербайджанской Республики при посредничестве командующего Миротворческим контингентом Российской Федерации в Арцахе.

На фоне состоявшегося обсуждения между сторонами гуманитарных и инфраструктурных вопросов в контексте необходимости незамедлительного снятия незаконной блокады Арцаха, действия азербайджанской стороны явно свидетельствуют о ее нежелании безоговорочно выполнять свои обязательства по разблокированию Лачинского коридора, в том числе согласно постановлению Международного суда ООН.

В этой связи считаем необходимым продолжение международным сообществом реализации конкретных мер по оказанию давления на Азербайджан с целью сдерживания его деструктивных действий и намерений, направленных на решение вопросов силовым путем”.