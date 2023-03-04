Премьер-министр Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Федеративную Республику Германия встретился с представителями Восточной комиссии ФРГ и ведущих немецких компаний.

Встреча состоялась в SAP Data Space Berlin, известной компании в области управления бизнесом и информационных технологий, также работающей в Армении. В обсуждении приняли участие представители государственных органов ФРГ, а также частных организаций в сфере агробизнеса, цифровых технологий, фармацевтики, энергетики, авиации и других сферах.

Приветствуя собравшихся, премьер-министр РА подчеркнул важность встречи в таком формате с точки зрения развития и углубления армяно-германского торгово-экономического сотрудничества. Никол Пашинян коснулся экономического положения Армении, говоря о текущих тенденциях и показателях.

Премьер-министр отметил, что в 2022 г. был зафиксирован 12,5-процентный экономический рост. С 2018 г. создано 156 тысяч новых рабочих мест, доходы государственного бюджета выросли на 1,8 миллиарда долларов. В международном индексе экономической свободы Армения занимает 11 место, после Бархатной революции в Армении была упразднена монополия, сейчас осуществляются реформы в экономической сфере, в частности, в сферах модернизации сельского хозяйства, внедрения современных технологий, совершенствование инфраструктуры, энергетики, высоких технологий и ряд других направлений.

Темпы экономического роста Армении в прошлом году являются одними из лучших в евразийском регионе, и ожидается, что в текущем году экономический рост составит не менее 7%, хотя имеющийся потенциал создает возможности для более высокого роста. По словам премьер-министра, рейтинг Армении со стороны международных авторитетных рейтинговых организаций перешел со стабильного на положительный, что также свидетельствует об улучшении экономической ситуации.

Никол Пашинян представил шаги правительства РА по улучшению налогового и таможенного администрирования и деловой среды. Премьер-министр отметил, что правительство РА заинтересовано в расширении участия немецких и в целом европейских компаний в экономике Армении, добавив, что в стране реализуются масштабные проекты в дорожном строительстве, благоустройстве инфраструктуры и ряде других направлений, где есть большой потенциал и возможности для сотрудничества.

Далее премьер-министр ответил на вопросы представителей компании, касающиеся реализации инвестиционных программ в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, инфраструктуре и других отраслях.