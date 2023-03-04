Новоназначенный посол Мексики в Армении Эдуардо Вильегас Мехиас (резиденция: Москва) 4 марта в сопровождении почетного консула Мексики в Армении Николая Костандяна посетил Мемориал памяти жертв Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, Асмик Мартиросян, старший экскурсовод Музея-института, приветствовала гостей и представила историю создания мемориального комплекса. Она также рассказала о трех хачкарах, воздвигнутых в районе Цицернакаберд в память об армянах, погибших в массовых убийствах, организованных азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзак), Баку в конце прошлого века, а также о пяти борцах за свободу, похороненных у Стены памяти во время Арцахской борьбы, подчеркнув связь между случившимся и Геноцидом армян.

Они возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв Геноцида армян.

Гости также осмотрели музей Геноцида армян, где ознакомились с постоянной и временной экспозицией в сопровождении старшего экскурсовода музея Геноцида армян Асмик Мартиросян, после чего г-н Эдуардо Вильегас Мехиас сделал запись в Книге почетных гостей.