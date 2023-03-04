Армения заслужила поддержку Германии на пути к миру, стабильности, демократии и правовому государству

Как передает Арменпресс, об этом после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном написал в Twitter председатель комитета по внешним связям Бундестага Германии Михаэль Рот.

«Добро пожаловать в Бундестаг, премьер-министр Никол Пашинян. Армения заслужила нашу поддержку на пути к миру, стабильности, демократии и верховенству права. Азербайджан должен положить конец своей агрессии. Хорошо, что ЕС наконец берет на себя большую ответственность в регионе», — написал он.

3 марта премьер-министр посетил Бундестаг и встретился с членами Комитета иностранных дел во главе с председателем Михаэлем Ротом.

Г-н Рот приветствовал премьер-министра и отметил, что этот визит является хорошей возможностью обсудить как армяно-германское межпарламентское сотрудничество, так и происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.