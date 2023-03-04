Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает результаты своего рабочего визита в Германию очень эффективными.

Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Пашинян сказал на встрече с представителями армянской общины Германии.

«Мой визит в Федеративную Республику Германия подходит к концу, и, подводя итоги, должен сказать, что считаю его очень результативным. У нас состоялся открытый разговор с канцлером и президентом Федеративной Республики Германия. Основная цель визита — попытаться лучше понять взгляд и восприятие наших немецких партнеров в отношении Республики Армения, попытаться сделать наши позиции по ряду вопросов более понятными», — подчеркнул Пашинян.

В целом, по словам премьер-министра, он вернется из Германии с очень теплыми впечатлениями.

«Встречи прошли в очень дружеской атмосфере, в том числе встречи с Комитетом иностранных дел Бундестага, Группой дружбы Бундестага Германия-Южный Кавказ, а также недавно у нас была очень теплая встреча с представителями бизнес-сообщества. Кроме того, вчера в Немецком обществе внешней политики состоялось хорошее публичное обсуждение.

В целом, должен сказать (не хочу делать преждевременных выводов), но ясно одно, что если мы посмотрим на события, которые произошли после блокады Лачинского коридора, на резолюции Совета Европы, а также заявления ряда наших партнеров в международном сообществе, происходит определенное изменение в восприятии наших взглядов, наших позиций, наших проблем. Также существенно изменилось восприятие нашей страны в Европейском союзе», — подчеркнул премьер-министр.