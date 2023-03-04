Продолжается рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Федеративную Республику Германия. Сегодня премьер-министр посетил Бундестаг и встретился с членами Комитета иностранных дел во главе с председателем Михаэлем Ротом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, г-ин Рот приветствовал премьер-министра и отметил, что этот визит является хорошей возможностью обсудить как армяно-германское межпарламентское сотрудничество, так и происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.

Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой отметил:

“Господин председатель,

Уважаемые коллеги,

Я очень рад быть здесь и видеть вас, потому что, думаю, есть много вопросов, которые мы хотели бы сегодня обсудить. Надеюсь, что сегодня у нас будет открытая и конструктивная дискуссия.

Вы подчеркнули, что в наших отношениях с ЕС появился новый фактор, и этим фактором является наблюдательная миссия ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить ЕС за принятие этого решения. Это решение стало результатом четырехсторонней встречи в Праге, по итогам которой была направлена краткосрочная миссия. После этого мы подали заявку на долгосрочную миссию и благодарны ЕС за это решение.

В целом ситуация остается напряженной, в первую очередь из-за продолжающегося блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. К сожалению, несмотря на решение Международного суда, Азербайджан до сих пор не открыл Лачинский коридор. Хочу обратить ваше внимание на то, что решение Суда имеет юридически обязывающую силу. Думаю, это та ситуация, которая должна быть обсуждена на международном уровне, потому что недопустимо оставлять решение Международного суда без реакции, в частности, в условиях продолжающегося в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса, и нужна международная реакция.

Кстати, что в этом контексте очень важно? Уже более 80 дней Лачинский коридор закрыт, и все это время Азербайджан настаивает на том, что Лачинский коридор не закрыт, а открыт. Решение Международного суда очень важно для прояснения этого вопроса, потому что Суд констатировал, что Лачинский коридор закрыт и должен быть открыт.

Во время моего визита я услышал некоторые мнения, которые поддерживают идею направления международной мониторинговой миссии или миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор для наблюдения за гуманитарной ситуацией и наблюдения за тем, что там происходит, потому что это кризис, который может иметь необратимые последствия, может обернуться гуманитарной катастрофой. Я думаю, мы должны работать вместе, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля.

Но самый главный вопрос в том, почему Азербайджан это делает. Мы уверены, что целью Азербайджана является осуществление этнической чистки в Нагорном Карабахе и выселение армян из Нагорного Карабаха. Думаю, последнее заявление президента Азербайджана Алиева доказывает это, потому что Алиев сказал, что Лачинский коридор открыт для тех армян, которые хотят покинуть Карабах, что, по моему мнению, автоматически означает, что Лачинский коридор закрыт для тех армян, которые живут в Нагорном Карабахе и хотят там жить. В этом глубинная причина действий Азербайджана.

Есть опасения, что это только начало эскалации в Нагорном Карабахе, возможно, и вдоль армяно-азербайджанской границы, потому что Азербайджан продолжает высказывать агрессивные мысли, агрессивную риторику. Вы знаете, что в сентябре прошлого года Азербайджан инициировал широкомасштабную агрессию против Армении, оккупировав суверенные территории Армении. Но, с другой стороны, в Праге мы достигли договоренности, согласно которой Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, а это значит, что административные границы советских государств превращаются в государственные границы. Алма-Атинская декларация касается распада Советского Союза и создания Содружества Независимых Государств. 13 бывших советских республик согласились, что административные границы становятся государственными границами.

Кстати, в Праге мы также достигли договоренности о том, что процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будет основываться на той же Алма-Атинской декларации. Неожиданностью стало то, что после этого президент Азербайджана заявил, что делимитация должна проводиться на основе исторических карт.

Знаете, очень сложно объяснить, что это значит. Может, новая инициатива президента Азербайджана сможет прояснить эту ситуацию? Недавно мы стали свидетелями презентации инициативы так называемого “западного Азербайджана”, и вся идея этой инициативы заключается в том, что вся территория Республики Армения принадлежит Азербайджану, а столица Армении — это азербайджанский город., и т.д.

Наша оценка такова, что все это — блокирование Лачинского коридора, так называемая инициатива “западный Азербайджан», является подготовкой к широкомасштабной агрессии против Армении.

Кстати, хочу обратить ваше внимание на еще одну очень важную ситуацию. Вчера у нас была дискуссия в Немецком обществе внешней политики, и некоторые наши коллеги использовали там фразу “Зангезурский коридор”. Я попросил наших коллег быть осторожными, потому что иногда одно и то же слово может иметь разное значение в разных регионах и в разных политических и геополитических обстоятельствах. Обычно в Европе под коридором подразумевают маршруты, обеспечивающие более качественные транспортные услуги и т.д. Но у нас ситуация такова, что в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, положившем конец войне в Нагорном Карабахе, у нас есть юридически согласованный пункт относительно коридора.

Таким образом, у нас есть только один пункт относительно коридора, и это Лачинский коридор, который в настоящее время заблокирован. Лачинский коридор был создан для установления связи между Арменией и Нагорным Карабахом. Лачинский коридор – это не просто дорога, это зона безопасности шириной 5 км, и согласно соответствующему пункту Заявления Лачинский коридор должен быть вне контроля Азербайджана и должен находиться под контролем российского миротворческого контингента.

В том же Заявлении у нас есть пункт 9, который касается открытия всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе. И да, есть пункт, согласно которой Армения должна обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, но нет никакого пункта о том, что эти маршруты должны быть вне контроля Армении. Этот маршрут должен работать в контексте открытия автомобильных и железных дорог в нашем регионе. Должен отметить, что Армения уже сегодня готова открыть все коммуникации. Но каждый раз, когда мы пытаемся это сделать, Азербайджан говорит, что эти маршруты не должны находиться под контролем и юрисдикцией Армении, что для нас совершенно неприемлемо. Недавно президент Азербайджана публично признал, что в Трехстороннем заявлении нет никакого пункта о так называемом “Зангезурском коридоре”, и именно он ввел это понятие в контекст региональных отношений.

Проблема в следующем: как можно в одностороннем порядке внести что-то в Трехстороннее заявление? Это полный абсурд. Таким образом, я хотел бы, чтобы это словосочетание не использовалось, потому что это означало бы поддержку территориальных амбиций Азербайджана против Армении. Но, с другой стороны, я еще раз подтверждаю, что мы готовы к открытию [коммуникаций]. Более того, уже более полугода у нас есть проект решения правительства об открытии трех пунктов пропуска на армяно-азербайджанской границе, но каждый раз, когда мы пытаемся принять это решение, азербайджанская сторона поднимает много шума, говоря, почему они хотят открыть КПП на наших границах без согласования с нами.

Такова общая ситуация, но я думаю, что мы должны сосредоточиться на мирной повестке дня. Как вы знаете, наше правительство взяло на себя ответственность за мирную повестку дня, я лично привержен мирной повестке дня и демократии, потому что я верю, что демократия и мир идут рука об руку, и поскольку демократия является для нас стратегией, мы заинтересованы в мире, чтобы обеспечить продолжительное развитие демократии, экономики и свободы. Это общая оценка ситуации. С удовольствием отвечу на ваши вопросы”.

Затем премьер-министр Пашинян ответил на ряд вопросов депутатов Бундестага.