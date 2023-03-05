В заявлении МИД Армении диверсию, осуществленную Баку против Арцаха 5 марта, назвали терроризмом, отметив, что в нынешних условиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью.

Об этом Арменпресс сообщили в МИД Армении.

«В результате диверсионного акта, совершенного 5 марта вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе, трое сотрудников Паспортно-визового отдела полиции МВД Нагорного Карабаха погибли, один ранен.

Факты свидетельствуют о том, что это провокация, заранее спланированная и инструктированная высшим руководством Азербайджана. После происшедшего официальные органы Азербайджана распространили информацию о том, что якобы получили оперативную информацию о переброске оружия, боеприпасов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах и реализовали эту оперативную информацию.

Официальная версия, выдвинутая Азербайджаном, абсурдна: они не представили и не могут представить никаких фактов и обоснований в подтверждение этой гипотезы. Это произошло менее чем через две недели после того, как Международный суд ООН вынес решение против абсурдных заявлений Азербайджана о якобы установленных Арменией наземных минах.

Видео, имеющееся на руках полиции Нагорного Карабаха доказывает, что азербайджанская диверсионная группа атаковала микроавтобус УАЗ, в котором находились четыре сотрудника МВД Нагорного Карабаха, следовавшие из Степанакерта в Нагорный Карабах – в карабахские села Хин Шен и Мец Шен. Причем видеозаписи доказывают, что кроме служебных документов и табельного оружия, в УАЗе больше ничего не было.

Действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать никак иначе, как терроризм. Параллельно с действиями, направленными на блокирование Лачинского коридора и создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, в течение почти трех месяцев Азербайджан продолжает терроризировать армянское население Арцаха с конечной целью этнической чистки, создавая бесчеловечные условия для проживания на своей родине.

Примечательно, что после того, как 22 февраля Международный суд ООН удовлетворил ходатайство о применении обеспечительной меры в отношении Азербайджана, азербайджанская сторона не только не предприняла шагов по выполнению юридически обязывающего решения суда, но и начала совершать новые преступления против населения Арцаха, в том числе гражданских лиц.

28 февраля ВС Азербайджана открыли огонь в направлении мирного жителя села Мюришен Мартунинского района Нагорного Карабаха, который осуществлял сельскохозяйственные работы. Режим прекращения огня с применением огнестрельного оружия был нарушен ВС Азербайджана в ночь на 3 марта с территорий, подконтрольных Азербайджану – в направлении Аскерана, Мартакерта и Мартуни.

Эти действия Азербайджана являются практическим отрицанием искренности Баку в отношении установления мира и стабильности в регионе. Это в очередной раз доказывает необходимость гарантий прав и безопасности населения Нагорного Карабаха с привлечением в решение этого вопроса международного сообщества.

Республика Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, решительно осудить применение Азербайджаном силы и угрозы силой, а также неоднократные провокации с целью развязать крупномасштабные военные действия, и принять активные меры для исключения дальнейших нарушений Азербайджаном взятых на себя международных обязательств.

В существующих условиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью», — говорится в заявлении МИД Армении.