В результате самообороны и сдерживающих действий офицеров Полиции Арцаха и военнослужащих Армии обороны, дислоцированных вблизи местности под названием «Хайпалу», азербайджанская сторона была отброшена на исходные позиции, также понеся потери: среди диверсантов есть погибшие и раненые.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает полиция МВД Арцаха, комментируя нападение 5 марта диверсионной группы ВС Азербайджана на полицейский автомобиль в указанном районе.

«Как мы уже сообщали, сегодня утром около 10:00 часов, в результате обстрела диверсионной группой ВС Азербайджана дежурного автомобиля Паспортно-визового управления полиции Арцаха в районе под названием «Хайпалу», 3 полицейских были убиты, один полицейский ранен.

Азербайджанская сторона предоставляет ложные факты, утверждая, что якобы на полицейской машине перевозилось оружие из Армении в Арцах. Однако на самом деле не не перевозилось никакого оружия, а сотрудники милиции ехали из Степанакерта к месту своей службы, находящемуся на этой дороге.

Азербайджанская диверсионная группа устроила засаду в лесном массиве у дороги и оттуда атаковала автомобиль.

На прилагаемых фотографиях видно место происшествия и поврежденный пустой автомобиль.

Необходимо подчеркнуть, что в результате самообороны и сдерживающих действий сотрудников полиции и военнослужащих Армии обороны, находившихся на прилегающей позиции, с азербайджанской стороны, отброшенной на исходные позиции, также были жертвы и раненые», — говорится в сообщении.

Как считает Арменпресс, на фотографиях также видно, что указанную машину изучают военнослужащие российских миротворческих сил.

РанееПолиция МВД Арцаха сообщила: «Утром 5 марта, около 10:00 часов, диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана взяла на прицел и обстреляла дежурный автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления полиции Министерства внутренних дел Арцаха — в районе под названием «Хайпалу».

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В результате диверсионного проникновения были убиты 3 сотрудника полиции:

подполковник Армен Майорович Бабаян,

майор Давид Валерьевич Даниелян,

лейтенант Арарат Тельманович Гаспарян.

Еще одинсотрудник, лейтенант Давид Ашотович Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре.

В эту тяжелую минуту Министерство внутренних дел разделяет горе в связи с утратой погибших сотрудников Полиции и выражает поддержку их семьям».