Государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян прокомментировал распространенную Азербайджаном ложную информацию о том, что автомобиль полиции МВД Арцаха, подвергшийся нападению 5 марта со стороны диверсионной группы ВС Азербайджана, якобы перевозил оружие из Армении в Арцах. Госминистр отметил, что это откровенная ложь, очередная попытка фальсификации реальности, и она направлена ​​на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество.

Как передает Арменпресс, Нерсисян добавил, что сотрудники полиции ехали к отделению полиции Арцаха на легковом автомобиле, в машине вообще не было оружия или боеприпасов — вообще никаких.

Информационный штаб Арцаха разместил на своей странице в Facebook заявление госминистра Арцаха.

«Сегодня около 10:00 часов азербайджанская диверсионная группа проникла на территорию Республики Арцах и совершила вооруженное нападение на дежурный автомобиль Паспортно-визового управления полиции, в результате которого погибли 3 сотрудника полиции, один был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и сейчас находится под наблюдением врачей.

Азербайджан поспешил распространить ложную информацию о том, что якобы ими было обезврежено транспортное средство, перевозившее оружие из Республики Армения в Арцах. Это откровенная ложь и очередная попытка сфальсифицировать реальность, обмануть, ввести в заблуждение международное сообщество. Сотрудники полиции ехали на легковом пассажирском автомобиле со стороны Арцаха в наш отдел полиции, в машине не было ни оружия, ни боеприпасов — вообще.

Относительно обстоятельств произошедшего компетентные органы Республики Арцах располагают неопровержимыми доказательствами, видео- и фотоматериалами, которые в кратчайшие сроки будут представлены международной аудитории через наше Министерство иностранных дел.

В последние дни вооруженные силы Азербайджана вели активную деятельность на разных направлениях линии соприкосновения, брали под прицел камеры, установленные для обеспечения безопасности наших населенных пунктов, повреждая или уничтожая их», — говорится в заявлении.

РанееПолиция МВД Арцаха сообщила: «Утром 5 марта, около 10:00 часов, диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана взяла на прицел и обстреляла дежурный автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления полиции Министерства внутренних дел Арцаха — в районе под названием «Хайпалу».

В результате диверсионного проникновения были убиты 3 сотрудника полиции:

подполковник Армен Майорович Бабаян,

майор Давид Валерьевич Даниелян,

лейтенант Арарат Тельманович Гаспарян.

Еще одинсотрудник, лейтенант Давид Ашотович Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре.

В эту тяжелую минуту Министерство внутренних дел разделяет горе в связи с утратой погибших сотрудников Полиции и выражает поддержку их семьям».