Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян в своем микроблоге в Twitter назвал терактом нападение диверсионной группы ВС Азербайджана на автомобиль Полиции Министерства внутренних дел Арцаха, в результате которого 3 полицейских были убиты, а еще один ранен.

«Сегодня азербайджанская диверсионная группа совершила нападение и убила 3 ​​полицейских Нагорного Карабаха, еще один полицейский госпитализирован. Азербайджан пытается оправдать очередной теракт против мирного населения Нагорного Карабаха ложными претензиями, которые уже потерпели крах в Международном суде», — как передает Арменпресс, говорится в сообщении.

Today Azerbaijani sabotage group attacked and killed 3 police officers of #NagornoKarabakh, another police officer is hospitalized. Again, Azerbaijan tries to justify yet another terrorist act against NK peaceful people by fake claims, which have already been defeated in @CIJ_ICJ pic.twitter.com/0BqfNiaBcn