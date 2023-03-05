Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян в своем микроблоге в Twitter назвал терактом нападение диверсионной группы ВС Азербайджана на автомобиль Полиции Министерства внутренних дел Арцаха, в результате которого 3 полицейских были убиты, а еще один ранен.

«Сегодня азербайджанская диверсионная группа совершила нападение и убила 3 ​​полицейских Нагорного Карабаха, еще один полицейский госпитализирован. Азербайджан пытается оправдать очередной теракт против мирного населения Нагорного Карабаха ложными претензиями, которые уже потерпели крах в Международном суде», — как передает Арменпресс, говорится в сообщении.

Today Azerbaijani sabotage group attacked and killed 3 police officers of #NagornoKarabakh, another police officer is hospitalized. Again, Azerbaijan tries to justify yet another terrorist act against NK peaceful people by fake claims, which have already been defeated in @CIJ_ICJ pic.twitter.com/0BqfNiaBcn — Edmon Marukyan (@edmarukyan) March 5, 2023

Ранее Полиция МВД Арцаха сообщила: «Утром 5 марта, около 10:00 часов, диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана взяла на прицел и обстреляла дежурный автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления полиции Министерства внутренних дел Арцаха — в районе под названием «Хайпалу».

В результате диверсионного проникновения были убиты 3 сотрудника полиции:

подполковникАрмен Майорович Бабаян,

майорДавид Валерьевич Даниелян,

лейтенант Арарат Тельманович Гаспарян.

Еще одинсотрудник, лейтенант Давид Ашотович Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре.

В эту тяжелую минуту Министерство внутренних дел разделяет горе в связи с утратой погибших сотрудников Полиции и выражает поддержку их семьям».