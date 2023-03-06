Бывший государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян на своих страницах в социальных сетях прокомментировал диверсию вооруженных сил Азербайджана, совершенную 5 марта 2023 года, в результате которой были убиты 3 полицейских, через пост.

Как сообщает «Арменпресс», Бегларян написал, что фальсификация азербайджанских властей настолько примитивна и необоснованна, что даже ребенок может понять их лживость их объяснений о нападении на арцахских полицейских.

1. Полицейская машина направлялась из Степанакерта к опорному пункту в Шушинском районе на пересменку, а азербайджанская сторона утверждает, что машина следовала из Армении в Степанакерт. На видео, опубликованном полицией Арцаха, полностью можно разглядеть направление автомобиля.

2. Машина не могла перебрасывать оружие из Армении в Арцах, поскольку двигалась в обратном направлении.

3. На видео также виден момент, когда азербайджанские военнослужащие открывают машину и выбрасывают документы, проверяют и не обнаруживают оружие.

4. На фотографии, опубликованной полицией, также видим пустой автомобиль на месте происшествия.

5. Кстати, кто может представить, что оружие возят на машине такого габарита?

6. На видео также видно, как азербайджанские военнослужащие издалека стреляли по автомобилю, затем приблизились и снова стреляли в машину. Видно, что только на обратном пути они попали под прицел нашей боевой позиции. Таким образом, утверждение Азербайджана о том, что первой стреляла арцахская сторона, является ложным.

7. Если арцахская сторона была первой нападавшей, по мнению азербайджанской стороны, то как быть в таком случае с видеодоказательствами, и почему обстрелянная машина и потери обеих сторон находились на подконтрольной нам дороге на расстоянии более 1 км от линии соприкосновения?

8. Сетуя на собственные потери, азербайджанские власти, видимо, ошибочно полагали, что такого рода нападение и убийства наших людей не получат адекватного и оборонительного ответа со стороны арцахской боевой позиции вблизи места происшествия. Хотя мы имеем полное право защищать наш народ от азербайджанских преступлений и геноцидных действий”, — написал Артак Бегларян.

Он подчернул, что это не что иное, как продолжение политики этнических чисток алиевского режима против арцахцев параллельно с 84-дневной блокадой.

«Азербайджан не только не выполняет решение Международного суда ООН от 22 февраля об открытии Лачинского коридора для людей, транспортных средств и грузов, но и такими агрессивными действиями усугубляет гуманитарный кризис в Арцахе.

Кстати, Международный суд ООН отклонил иск Азербайджана по части армянских боеприпасов, заявив, что эти доводы не подкреплены достаточными доказательствами.

Алиевский диктаторский режим Азербайджана должен быть наказан международным сообществом за это и за все предыдущие преступления, в том числе и за блокаду, иначе они будут нагнетать ситуацию и совершать новые, еще более жестокие преступления против человечности и народа Арцаха».

Полиция МВД Арцаха сообщила, что 5 марта около 10:00 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла и совершила нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела полиции в районе под названием «Хайпалу».

В результате диверсионного проникновения 3 сотрудника полиции были убиты, один получил тяжелое огнестрельное ранение в грудь и находится в реанимационном отдвлении Республиканского медицинского центра Арцаха.