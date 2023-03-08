Весна уже вступила в свои права, начинает кружить головы и настраивать на романтичный лад. А тут еще и грядет месячник прославления материнства, женственности и женской красоты, в рамках которого есть прекрасная возможность отметить женские праздники посещением ярких культурных мероприятий. Их будет много, но вниманию наших читателей хотелось бы представить две интересные выставки этого месяца.

Первая выставка под названием «Моя муза — женщина» откроется 8 марта в подвальном этаже концертного зала имени Арно Бабаджаняна. По случаю Международного женского дня здесь будут представлены портреты и натюрморты, написанные художником, Заслуженным артистом Армении Владимиром Абрамяном. Выставка Абрамяна «Моя муза — женщина» продлится до 20 марта.

Творчество Владимира Абрамяна богато женскими образами, в основном это реальные люди, но есть и вымышленные персонажи. «Как можно жить и творить без них? Не всех женщин я писал с натуры: я зачастую создавал своих воображаемых женщин. Если вы обратите внимание, то увидите, что они в основном одни, без мужчины. Я их так ревновал, что не хотел изображать ни с каким мужчиной, потому что в тот момент я был их мужчиной — собеседником… Каждый раз я как будто бы объяснялся в любви тем женщинам, которых рисовал», — как-то в одном из интервью поделился своими чувствами художник.

На выставке будут представлены как известные, так и еще не выставленные работы Владимира Абрамяна. В отдельной части зала также будут демонстрироваться фильмы, рассказывающие о художнике, а также представлены его поэтические произведения, написанные в молодости: «Мои глаза синие — как небо синее, а потому и душа моя должна бы стать облаком небесным, но не серым и разодранным в клочья бурей, а голубым и сильно тоскующим. Но я не грущу из-за этого так, чтобы мрачнеть и лить дождь: ведь и душа моя — облако синее, чарующее…»

Отметим, что концертный зал имени Арно Бабаджаняна в последние годы взял на вооружение новую политику, предоставляя свои залы не только для концертов, но и для выставок художников, а также проведения других культурных мероприятий. Администрация концертного зала работает активно и креативно, чем привлекает большое количество посетителей на свои мероприятия.

Более 100 «обнаженных» армянской графики

«Обличья обнаженной натуры: восприятия наготы в армянской графике» — так называется вторая и очень примечательная выставка, которая открылась 4 марта в Национальной картинной галерее Армении. Как сообщает официальный телеграмм-канал галереи, это временная экспозиция, объединяющая более 100 графических произведений из собрания музея — попытка продемонстрировать разнообразие проявлений наготы в армянском искусстве вне традиционных искусствоведческих интерпретаций. Это графические работы (карандашные наброски, эскизы, иллюстрации, графические серии из печатных изданий) порядка 60 художников (известных, забытых и неизвестных): самая старая работа написана в 1850-х годах Ованесом Катанянцем, а самая современная — Арманом Григоряном в 2019 году. Большая часть работ выставляется впервые.

Кураторы выставки — искусствовед Виген Галстян и научный сотрудник Отдела графики и гравюры Национальной картинной галереи Армении Седа Ханджян.

Надо сказать, что это впервые, когда в рамках одной экспозиции выставлены работы армянских художников в стиле «Ню». Вопреки общепринятым представлениям о «нетипичном» для армянского менталитета изображении обнаженной натуры, последняя неизменно присутствовала в армянском искусстве — с начала становления армянского академического изобразительного искусства с 1840-х годов вплоть до наших дней.

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Выставка прослеживает эту историю, выделяя те ключевые тематические и теоретические интересы, которые занимали художников в Армении и Диаспоре на протяжении этого периода. Эротическое или трагическое, идеализированное или убогое, обнаженная натура в этих работах служит в качестве ключа к «открытости» и «носит» различные одежды.