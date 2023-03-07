Находящийся с рабочим визитом в Каире министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 7 марта встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники подчеркнули, что отношения между армянским и арабским народами основаны на многовековой дружбе и взаимном уважении, отметив в данном контексте также роль армянских общин в арабских странах.

Стороны с удовлетворением отметили, что армянское присутствие в странах арабского мира является лучшим примером сосуществования народов, исповедующих христианство и ислам. В этой связи министр Мирзоян подчеркнул недопустимость необоснованных попыток Азербайджана искусственно манипулировать религиозным фактором на различных площадках, подорвать традиционные основы взаимодействия Армении со странами арабского мира.

Была отмечена важность периодических связей и политического диалога на площадке Лиги арабских государств, а также со странами-членами организации.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности и стабильности.