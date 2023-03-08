Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Дорогие женщины,

От всего сердца поздравляю всех и каждого из вас с Международным женским днем. Этот праздник всегда был важен для нас, но сейчас мы придаем ему особое значение.

Сегодня мы в первую очередь преклоняемся перед нашими многочисленными матерями, чьи сыновья отдали свои жизни во имя Родины. Многие из них дарят всем нам новую жизнь и надежду, преодолевая горе, вновь переживая радость материнства и воскрешая тем самым своих павших детей.

Мы преклоняемся перед нашими овдовевшими на войне женщинами, которые несут на своих плечах бремя заботы об оставшихся без главы семьях и призывают своих детей жить, учиться, преодолевать все трудности и одерживать победы в битвах, которые преподносит судьба.

Сегодня мы преклоняемся перед теми женщинами, которые являются крепкой опорой для своих мужей, проходящих службу в Вооруженных силах и несущих ответственность за безопасность страны, государства.

Сегодня мы преклоняемся перед теми женщинами, которые служат в Вооруженных силах, и подчеркиваем вместе с тем происходящее на наших глазах расширение роли женщин в жизни нашей страны. И это не идеологический, политический и даже не мировоззренческий вопрос.

В течение достаточно долгого времени женщины составляют большинство населения нашей страны и по понятным причинам должны брать на себя больше ответственности. И логично, что сегодня в нашей стране все чаще и чаще женщины берут на себя роли, обязанности и должности, беспрецедентные в истории нашей страны, и наше общество должно поощрять этот процесс.

Женщины все больше вовлекаются в экономическую деятельность, в органы государственного управления и местного самоуправления, в судебную и правоохранительную системы и, как я отметил выше, в Вооруженные силы. И в этом залог развития нашей страны, ведь не использовать в полной мере огромный потенциал женщин — значит быть недальновидным.

Многие пессимистично относятся к расширению роли женщины во всех сферах общественной и государственной жизни, подчеркивая, что женщина является опорой традиционной армянской семьи. Это, безусловно, верно и неоспоримо. Однако такой же опорой традиционной армянской семьи является и мужчина, и никто не беспокоится, когда мужчина служит в армии, в полиции, занимается экономической деятельностью или ведет активную общественно-политическую жизнь. С другой стороны, конечно, государство должно сделать материнство предметом особой заботы, что мы и последовательно делаем.

8 марта 2023 года я посчитал важным обрисовать этот контекст, потому что Международный женский день не о том, что женщины хрупкие и уязвимые. Международный женский день о том, что женщины могут больше.

Дорогие женщины, поздравляю каждую из вас с 8 Марта. Спасибо вам за то, что делаете и всегда готовы сделать еще больше.

И следовательно,

Да здравствует свобода!

Да здравствует Республика Армения!

Да здравствуют наши дети, ибо будут жить в Свободной и Счастливой Армении!”