5 марта в результате очередной агрессии Азербайджана в Арцахе были убиты 3 полицейских. По данному факту в Следственном комитете Арцаха возбуждено уголовное дело с признаками преступления, предусмотренного статьей 415 Уголовного кодекса Республики Арцах. Ведется расследование.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры Арцаха, надзор за законностью досудебного производства по уголовному делу осуществляет Управление по делам о преступлениях против человечности и общего характера Генеральной прокуратуры Республики Арцах.

В сообщении, распространенном прокуратурой, напоминается, что 5 марта 2023 г., около 10:00, диверсионная группа ВС Азербайджана с целью дестабилизации обстановки в Республике Арцах, на территории Республики Арцах, к западу от местности под названием «Хайбалишен», на левом берегу реки Арменаван, осуществила действия, направленные на уничтожение людей, причинение им телесных повреждений, уничтожение дорог и средств связи, уничтожение или повреждение имущества. Применив оружие разного калибра, диверсионная группа напала на служебный автомобиль «УАЗ» Паспортно-визового управления МВД Республики Арцах, проезжавший по описываемому району, с прямым умыслом, лишив жизни лейтенанта полиции полковника Армена Майоровича Бабаяна, майора полиции Давида Валерьевича Даниеляна и лейтенанта полиции Арарата Тельмановича Гаспаряна, также причив огнестрельные ранения лейтенанту полиции Давиду Ашотовичу Овсепяну.