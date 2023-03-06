Прооперированный вчера сотрудник МВД Республики Арцах, получивший огнестрельное ранение в грудь, в результате нападения диверсионной группы вооруженных сил Азербайджана, совершенного 5 марта, все еще находится в реанимационном отделении Республиканского медицинского центра Министерства здравоохранения Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Арцаха, в данный момент состояние здоровья пациента оценивается как стабильно-тяжелое, со слабой положительной динамикой.

Полиция МВД Арцаха сообщила, что 5 марта около 10:00 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла и совершила нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела полиции в районе под названием «Хайпалу».

В результате диверсионного проникновения 3 сотрудника полиции были убиты, один получил тяжелое огнестрельное ранение в грудь и находится в реанимационном отдвлении Республиканского медицинского центра Арцаха.