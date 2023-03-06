6 марта руководитель фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Айк Конджорян принял Сергея Копыркина.

Как сообщает «Арменпресс», о встрече Конджорян написал на своей странице в Facebook:

«Сегодня в Национальном собрании я, вместе с моими коллегами Бабкеном Туняном и Микаэлом Тумасяном, принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Я обратил внимание посла на диверсионное нападение, совершенное азербайджанскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе 5 марта, в результате которого трое сотрудников полиции Нагорного Карабаха были убиты и один ранен.

Я напомнил, что уже 85-й день Азербайджан незаконно блокирует Лачинский коридор, что является грубым нарушением Трехстороннего заявления, и что Лачинский коридор необходимо открыть».

На встрече также были обсуждены вопросы, касающиеся экономического сотрудничества РА-РФ.

Особое внимание было уделено сотрудничеству представителей двух стран на межпарламентском поле.