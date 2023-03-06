50 абитуриентов Арцаха не смогли приехать в Армению и принять участие во вступительных экзаменах в вузы Армении, проведенных в начале года. В результате незаконной блокады азербайджанцами Лачинского коридора арцахские абитуриенты были лишены возможности участвовать во вступительных экзаменах, проводимых в Армении.

Об этом на пресс-конференции в пресс-холле «Арменпресс» сообщил заместитель директора Центра оценки и тестирования Министерства ОНКС Армении Каро Насибян.

«Мы находимся в прямом контакте с директором Центра оценки и тестирования Республики Арцах. Мы уже получили данные 9-классников, подавших заявки на сдачу экзаменов в государственные образовательные учреждения Армении. Проблем с выпускными экзаменами нет, мы отправили тесты в Арцах, они их напечатают, и экзамены будут проведены там. Проблема заключается в единых экзаменах. Сейчас этот вопрос обсуждается и не исключено, что абитуриенты Арцаха также смогут сдать экзамены дважды. Не исключено, что после сдачи его в июне, им будет предоставлена ​​возможность сдавать и в июле», — сказал Каро Насибян.

Единые вступительные экзамены в вузы в 2023 году пройдут в 2 этапа: зимой и летом. Абитуриенты, сдавшие единый экзамен зимой, набравшие низкие баллы, и недовольные своими результатами, смогут пересдать экзамен летом.

Азербайджан, грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с 12 декабря 2022 года незаконно заблокировал Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией.

Блокада привела к гуманитарной катастрофе. 120 000 армян Нагорного Карабаха лишены природного газа, электричества, продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости.