10 марта в Доме камерной музыки имени Комитаса состоится концертное исполнение монооперы Михаила Таривердиева «Ожидание».

Как сообщает «Арменпресс», на концерте выступят Варсеник Аванян (меццо-сопрано), Сюзанна Мелконян (сопрано), Армен Бадалян (тенор) и Василий Ролич (фортепиано). Прозвучат отрывки из монооперы Таривердиева «Ожидание». Солистам будет аккомпанировать фортепиано.

Моноопера «Ожидание» была написана в 1985 году на поэму Роберта Рождественского «Монолог женщины». В ней лишь один персонаж — Она, пришедшая на свидание за 32 минуты до мужчины, и испытавшая во время ожидания бурю эмоций, выраженных в форме монолога.

В музыке Таривердиева с пленительной простотой и правдоподобием выражены все чувства ожидающей женщины — от страстного пламени до отчаяния.

Во второй части концерта прозвучат произведения: «Старинный романс», «Не исчезай», «Мелодия» (памяти Шопена), «Мне нравится» из кинофильма «Ирония судьбы, или с легким паром», «Двое в кафе» из кинофильма «17 мгновений весны», увертюра из кинофильма «Пропавшая экспедиция», «Две мелодии» из кинофильма «Ирония судьбы», также «Вечера» и «Маленький принц».