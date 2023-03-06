Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луис Боно заявил, что США готовы и впредь поддерживать Армению и Азербайджан в подписании мирного договора.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на азербайджанские СМИ, Луис Боно сказал об этом на пресс-конференции в Баку.

«Мирное соглашение должно быть стабильным. И это должно исходить от сторон, а не от США или других стран», — сказал он.

По его словам, для Вашингтона важно, чтобы Азербайджан и Армения общались вне зависимости от формата посредничества. «Наша конечная цель — достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Мир выгоден обеим сторонам. На мюнхенской встрече обе стороны заявили, что хотят мира», — подчеркнул он.

Луис Боно добавил, что 7 марта он приедет в Армению. «Цель моего визита — стимулирование диалога и новой встречи между сторонами», — заключил он.