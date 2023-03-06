6 марта на сайте https://tickets.ffa.am/ стартует онлайн-продажа билетов на матч Армения-Турция отборочного раунда чемпионата Европы УЕФА-2024, который состоится 25 марта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Продажа билетов в кассах Республиканского стадиона им. В. Саргсяна начнется позже. Об этом будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Билеты, как онлайн, так и в кассах стадиона можно будет приобрести лишь после паспортной идентификации. Один человек может купить не более двух билетов. После ввода необходимых данных необходимо дождаться подтверждения идентификации, это производится ежедневно с 10:00 до 20:00 в течение 10-15 минут.

Стоимость билетов:

— Северная и Южная трибуны: 2000 драмов

— Восточная трибуна: 3000 и 5000 драмов

— Западная трибуна: 10 000 драмов

По специальному решению УЕФА приглашенных болельщиков на матче не будут.