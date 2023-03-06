Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян 6 марта принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Бриса Рокфея.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности.

Стороны обменялись мнениями о последних развитиях процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Была обсуждена ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. В этом контексте была отмечена важность реализации решения Международного суда о применении срочной меры в отношении Азербайджана. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул необходимость командирования международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

Ваге Геворкян также представил собеседнику подробности диверсионного нападения, совершенного Азербайджаном 5 марта в Нагорном Карабахе.