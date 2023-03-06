Официальный представитель Европейской служба внешних связей ЕС Петер Стано коснулся нападения азербайджанской диверсионной группы на сотрудников полиции Арцаха.

«ЕС сожалеет о вчерашней вспышке насилия на карабахской линии соприкосновения, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек.

Обстоятельства этого смертельного инцидента должны быть тщательно расследованы.

Мы призываем все заинтересованные стороны проявить сдержанность, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия, которые могут еще больше подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс», — как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении официального представителя.