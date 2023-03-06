Командование российского миротворческого контингента подтвердило факт нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня и обстрел автомобиля с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено.

По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство”, — говорится в сообщении.