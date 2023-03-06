В министерстве иностранных дел 6 марта состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяна и представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна с главами аккредитованных в Республике Армения дипломатических миссий и представителями международных структур.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра представил иностранным дипломатам подробности диверсионного нападения, совершенного 5 марта вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе, в результате которого погибли три сотрудника паспортно-визового отдела полиции министерства внутренних дел Нагорного Карабаха, один сотрудник ранен.

Ваге Геворкян подчеркнул, что вышеупомянутая диверсионная атака, которая является грубым нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, была заранее спланирована Азербайджаном. Вниманию участников был представлен видеоматериал, опубликованный властями Нагорного Карабаха, который доказывает необоснованность выдвинутой Азербайджаном версии. Он также подчеркнул, что азербайджанская диверсионная операция была проведена против невоенной цели.

Внимание иностранных дипломатов было обращено к тому факту, что уже более двух недель, как имеющее обязательную юридическую силу решение Международного суда об открытии Лачинского коридора грубым образом игнорируется властями Азербайджана. Тот факт, что этот террористический акт происходит также в условиях невыполненного решения, свидетельствует о том, что Азербайджан стал злостным нарушителем международного права:

Ваге Геворкян подчеркнул, что Азербайджан по разным поводам прибегает к применению силы с целью запугивания и навязывания односторонних максималистских решений, и что подобные повторяющиеся инциденты свидетельствуют о том, что только при наличии четкого международного механизма и вовлеченности диалог между Азербайджаном и Нагорным Карабахом может быть успешным.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в свою очередь добавил, что решение Международного суда обязывает Азербайджан обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору в обоих направлениях, а также прекращение незаконных действий в Лачинском коридоре и восстановление поставок газа и электроэнергии в Нагорный Карабах.

Было отмечено, что только адресные оценки международного сообщества, четкие действия могут помочь сдержать агрессивную политику Азербайджана и поддержать усилия по установлению стабильности и долгосрочного мира в регионе.