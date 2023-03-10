Премьер-министр Никол Пашинян посетил Комитет по регулированию ядерной безопасности с целью обсуждения доклада о деятельности ведомства в 2022 году.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, руководитель Службы государственного надзора Романос Петросян, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Баграт Бадалян, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян, заместитель министра финансов Ваан Сирунян, и.о. председателя Комитета по регулированию ядерной безопасности Хачатур Хачикян и другие должностные лица.

Премьер-министру была представлена деятельность Комитета по государственному регулированию в сфере использования атомной энергии, обеспечения безопасности населения, объектов использования атомной энергии, защиты населения и окружающей среды от возможного вредного воздействия ионизирующих излучений.

Было отмечено, что в рамках контроля за объектами атомной энергетики были продолжены мероприятия по повышению безопасности Армянской АЭС и выполнению условий и требований, прилагаемых к лицензии на эксплуатацию 2-го энергоблока. Были проведены инспекции, проанализированы отчеты, изучена проектная документация на внедрение модификаций системы безопасности, составлены заключения. В целях обеспечения физической защиты АЭС продолжена работа с международными партнерами, в том числе с Международным агентством по атомной энергии, миссия которого посетила Армению в марте 2022 года. В контексте предстоящих программ были представлены подробности относительно повторного продления периода эксплуатации 2-го энергоблока Армянской атомной электростанции, строительства нового энергоблока, разработки национального плана по управлению радиоактивными отходами и т.д.

Было доложено, что Комитет продолжает осуществлять государственную регистрацию и лицензирование источников ионизирующего излучения. В рамках надзора за санитарными, научными и промышленными объектами в 2022 году были проведены инспекции, исследования выполнения прилагаемых к лицензии требований, по мере необходимости выполнялись работу по выводу из эксплуатации и обезвреживанию радиоактивного источника и др. Была представлена ​​работа, проводимая в рамках радиационного мониторинга окружающей среды, который осуществляется с использованием внедренных при поддержке Европейского союза современных систем. Было отмечено, что в рамках предстоящих программ планируются применение ускорителя в сфере научных исследований, развитие ядерной медицины, подготовка кадров и другие программы.

Было отмечено, что ведется работа по совершенствованию закона Республики Армения “Об использовании атомной энергии в мирных целях” и приближению законодательства Армении к директивам ЕС. Было также доложено о деятельности ЗАО “Научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности”.

Состоялась дискуссия по представленным в докладе темам, присутствующие обменялись мнениями о шагах по повышению эффективности государственного регулирования в сфере использования атомной энергии.

Премьер-министр подчеркнул важность подготовки и стажировки кадров в этой сфере, отметив, что необходимо консолидировать направляемые на отраслевое образование ресурсы и сформировать качественную систему.

Глава правительства подчеркнул необходимость надлежащей реализации приоритетов Республики Армения в области использования атомной энергии и дал в этой связи поручения ответственным лицам.