США следят за сообщениями о перестрелке, произошедшей в Нагорном Карабахе, и подчеркивают, что конфликт не может иметь военного решения.

Как сообщает «Арменпресс», такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы следим за сообщениями о перестрелке, произошедшей в Нагорном Карабахе 5 марта, в результате которой погибли пять человек. Приносим свои соболезнования семьям погибших и раненых. Конфликт не может иметь военного решения, применение силы для разрешения споров никогда не будет приемлемо. Единственный способ сохранить мир — это сесть за стол переговоров, применение силы подрывает переговоры», — заявил Прайс на брифинге.

Он также отметил, что Луис Боно, старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, находится в регионе, чтобы подчеркнуть, что единственный путь вперед лежит через прямой диалог и дипломатию.

«И, как отметил госсекретарь, Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном», — добавил Нед Прайс.

Официальный представитель Госдепартамента США вновь подчеркнул важность для Вашингтона постоянного прямого диалога и обсуждения между сторонами.

«Мы сыграли роль партнера для обеих стран, способствуя диалогу на трехсторонней основе между министрами иностранных дел, а также на уровне высших руководителей. Мы готовы продолжать действовать как партнеры в продвижении усилий по укреплению прочного мира, будь то на двусторонней, трехсторонней или многосторонней основе», — сказал Прайс.