По состоянию на 7 марта число лабораторно подтвержденных случаев кори достигло 29, госпитализировано 15 заболевших, выписано 7.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, отметив, что состояние здоровья госпитализированных пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Из 29 инфицированных 26 не были привиты, 3 прошли лишь первую вакцинацию.

Министерство напоминает, что вакцинация против кори по национальному календарю прививок предназначена детей в возрасте 1 года и от 4 до 6 лет. Родителям детей, не получивших плановую вакцинацию от кори, настоятельно рекомендуется обратиться в поликлинику и вакцинировать своих детей.

Вакцинации подлежат и лица, находившиеся в контакте с больными корью и не прошедшие 2-й вакцинации от кори.