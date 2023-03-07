Правительство приняло решение безвозмездно передать в дар Республике Армения земельные участки общей площадью 169,8614 га, принадлежащие общине Талин, и закрепить их в качестве государственной собственности за Комитетом государственного имущества Министерства территориального управления и инфраструктур.

Как сообщили в Фонде государственных интересов Армении, после принятия решения Комитет по управлению государственным имуществом должен в 10-дневный срок обеспечить подписание договора дарения земли с главой общины и государственную регистрацию права собственности. После чего передача земельных участков в уставной капитал ANIF должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней.

Процесс осуществляется в рамках совместного строительства фотоэлектрической станции «Айг-1» Фондом государственных интересов Армении (ANIF) и компанией «Масдар» Объединенных Арабских Эмиратов. По проекту «Айг-1» в общине Талин Арагацотнской области планируется построить солнечную электростанцию ​​мощностью в 200 мегаватт. Общий объем инвестиций составит около $200 миллионов США.

Проект подтверждает приверженность правительства развитию возобновляемой энергетики. До 2030 года с целью увеличения доли производства солнечной энергии в общем объеме не менее чем до 15% запланировано строительство солнечных электростанций мощностью до 1000 МВт, в том числе и автономных.

Проект имеет важное стратегическое значение, как с точки зрения инвестиций, так и увеличения доли возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе Республики Армения, повышения уровня энергетической безопасности и независимости.