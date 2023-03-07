Армянские борцы греко-римского стиля завоевали по одной золотой и бронзовой, а также три серебряные медали на международном турнире в Болгарии.



Победителем традиционного мемориала Дана Колова и Николы Петрова стал Славик Галстян (весовая категория до 67 кг). Вторые места заняли Рудик Мкртчян (55 кг), Грачья Погосян (63 кг) и Малхас Амоян (77 кг). А выступивший в весовой категории до 87 кг Виген Назарян довольствовался третьим местом. Между тем, заявленные в весовой категории до 82 кг Карапет

Чалян и Самвел Геворкян не проявили призовых притязаний. Большинство участвовавших в турнире армянских борцов готовятся к намеченному на 13-19 марта в Румынии чемпионату Европы среди спортсменов до 23 лет.