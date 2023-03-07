30-летний столичный гимнаст Артур Давтян блестяще проявил себя на прошедшем в столице Катара втором этапе Кубка мира по отдельным упражнениям. Как и неделей ранее в немецком Котбусе, армянский атлет не оставил шансов соперникам в опорных прыжках.



Набрав в финале 15,083 балла, Давтян уверенно занял первое место. Серебряным и бронзовым призерами стали соответственно украинец Игорь Радивилов (14,899) и филиппинец Эдриель Карлос Юло (14,883). Примечательно, что в финал Артур пробился со второго места по итогам квалификации, в которой он набрал 14,733 балла.



Артур Давтян — бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2022), чемпион Европейских игр 2019 года, чемпион Европы (2021), многократный победитель турниров на Кубок мира.



В отчетном соревновании в Дохе Артур Аветисян (14,733) и Ваагн Давтян (14,466) заняли соответственно четвертое и седьмое места в упражнении на кольцах. А вот Арутюн Мердинян и Гагик Хачикян не сумели пройти в финал упражнения на коне.

Напомним, что в Котбусе Хачикян стал серебряным призером, а Аветисян завоевал бронзовую медаль.

Армянские гимнасты пропустят следующий этап Кубка мира, который пройдет в Баку.