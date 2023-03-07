Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня вице-президента американской технологической компании Microchip Technology Брюса Вейера и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал вход компании Microchip Technology на армянский рынок и сотрудничество с армянской компанией Instigate Semiconductor, в рамках которого Microchip Technology откроет филиал в Армении. Премьер-министр отметил, что развитие сферы ИТ является одним из приоритетов правительства Армении, и в этой стратегической сфере продолжительно фиксируется постоянный рост.

“Мы придаем важное значение вовлечению авторитетных ИТ-компаний и готовы способствовать инвестиционному процессу, который будет стимулировать рост инноваций в нашей экономике”, — сказал премьер-министр и коснулся деятельности центра поддержки инвестиций Enterprise Armenia, подчеркнув, что центр совместно с инвестором осуществляет целевую работу.

Поблагодарив премьер-министра за высокую оценку, Брюс Вейер отметил, что Microchip Technology заинтересована в реализации программ на армянском технологическом рынке и планирует осуществлять деятельность в направлениях программного обеспечения, производства микрочипов, отраслевого образования, продвижения развития технологической экосистемы в Армении. Было отмечено, что Instigate Semiconductor имеет офисы в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Иджеване, и планируют расширить свою деятельность.

Состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере информационных технологий.

Премьер-министр коснулся повестки экономических реформ правительства, представил программы технологической сферы и отметил, что свидетельством приоритетности отрасли является также создание правительством соответствующего института, министерства высокотехнологической промышленности. В свою очередь, Брюс Вейер отметил, что компания Microchip Technology заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и считает также перспективным партнерство в области космических исследований.