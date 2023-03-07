Премьер-министр Никол Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян обратил внимание американского сопредседателя на факт совершенного 5 марта вооруженными силами Азербайджана диверсионного нападения в Нагорном Карабахе. Премьер-министр добавил, что, с одной стороны, Азербайджан заявляет о готовности к диалогу с представителями Нагорного Карабаха, с другой стороны, осуществляет террористические действия, в результате которых три дня назад погибли трое сотрудников паспортно-визового отдела полиции МВД Нагорного Карабаха, еще один сотрудник получил ранения.

Собеседники коснулись гуманитарного кризиса, который возник в Нагорном Карабахе вследствие блокирования Лачинского коридора. Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН о разблокировании коридора.

Были обсуждены также вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахской проблемой.