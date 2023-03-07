Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Были обсуждены последние развития в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В ходе встречи был затронут гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Заместитель министра иностранных дел Армении подчеркнул, что Азербайджан злонамеренно игнорирует решение Международного суда ООН относительно применения временных мерах по вопросу разблокирования Лачинского коридора.

Ваге Геворгян проинформировал Луиса Боно о деталях совершенной Азербайджаном 5 марта диверсионной атаки в Нагорном Карабахе.