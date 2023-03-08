Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в послании говорится:

“Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. 8 марта укоренилось как начало месяца женских праздников, что является доказательством неоценимой роли женщины, величайшего уважения и любви.

Низкий поклон и уважение матерям, потерявшим сыновей, – ваш вклад в нашу Родину незабываем. Мои самые теплые пожелания матерям, женам, дочерям военнослужащих, слова особого почтения нашим сестрам – защитницам Отечества.

Дорогие женщины, спасибо вам за ваш профессионализм и достижения во всех сферах, за то, что являетесь источником уникального таланта прощения, преданности, вдохновения.

Сегодня день защиты прав женщин, и, воздерживаясь от публикации всевозможных статистических данных, давайте просто поздравим от всей души и ничего не пожалеем, чтобы сделать праздником день наших любимых матерей, сестер, дочерей, окружающих нас женщин”.